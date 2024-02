Tecnologia avanzata per chirurgia urologica all’AOU di Messina

La Chirurgia Urologica dell’AOU “G. Martino” di Messina ha recentemente implementato l’utilizzo della realtà aumentata per interventi sempre più precisi e minimamente invasivi. Il Prof. Vincenzo Ficarra, insieme alla sua équipe, ha condotto interventi di rimozione tumorale utilizzando questa tecnologia, che consente una riproduzione tridimensionale fedele dell’organo malato grazie alle immagini della Tac. Grazie alla sovrapposizione di immagini virtuali e intraoperatorie, è possibile agire in modo mirato, preservando le parti sane. La stessa tecnica è stata applicata con successo anche per interventi sulla prostata, consentendo la conservazione dei nervi e migliorando la preservazione della funzione erettile e della continenza.

Il Prof. Ficarra sottolinea che questa tecnica riduce il tempo di ischemia e i sanguinamenti, migliorando la funzione renale e conservando le strutture nervose coinvolte nella funzione erettile e della continenza. Questi progressi rappresentano un ulteriore passo avanti nell’offerta assistenziale dell’AOU “G. Martino”, impegnata a fornire standard elevati ed efficaci.

Il Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nuovo Manager dell’ospedale, enfatizza l’importanza delle nuove tecnologie nella sanità, offrendo trattamenti all’avanguardia e riducendo la necessità per i pazienti di spostarsi al di fuori della regione per ricevere cure specialistiche.

