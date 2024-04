Prospettive e opportunità della cooperazione transfrontaliera

La cooperazione transfrontaliera si rivela un’opportunità significativa per la Sicilia, come dimostrato durante l’evento tenutosi oggi presso il Palazzo della Regione di Catania. L’incontro, dal titolo “Programmazione cooperazione territoriale europea 2021-2027 – Il punto di vista del Mediterraneo”, ha messo in luce le potenzialità dei programmi Next Med, Italia-Malta e Italia-Tunisia, destinati a promuovere lo sviluppo socioeconomico dei territori coinvolti.

Le iniziative sono rivolte a una vasta gamma di attori, tra cui università, enti di ricerca, piccole e medie imprese, istituzioni pubbliche e altri soggetti del terzo settore. Gli obiettivi comuni includono la promozione della competitività aziendale, l’innovazione, l’accesso ai servizi sanitari e turistici, la cultura e la sostenibilità ambientale.

Daniela Segreto, Vincenzo Petruso e Marco Sambataro hanno illustrato le opportunità offerte da Italia-Malta e Italia-Tunisia, con un particolare focus sulla Sicilia, territorio d’elezione per tali iniziative. Attualmente, è in corso un bando per Italia-Tunisia con una dotazione di 22,2 milioni di euro, mentre per Italia-Malta, che ha visto la scadenza del primo bando, sono previste ulteriori chiamate nei prossimi anni.

Il programma Interreg Next Med, gestito dall’Autorità di gestione del programma per la Regione Sardegna, gode di un ampio riferimento territoriale. Con una dotazione di 253 milioni di euro per il periodo 2021-2027, offre significative opportunità di finanziamento. La Sicilia, in particolare, ha dimostrato un forte impegno in progetti di cooperazione transfrontaliera, confermando la propria posizione come una delle regioni italiane più attive in questo settore.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo