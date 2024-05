Arrestata spacciatrice in pieno centro cittadino a Marsala

La Guardia di Finanza di Trapani ha operato un arresto significativo nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, intervenendo in pieno centro cittadino a Marsala. L’operazione, condotta con scrupolosa attenzione, ha portato al sequestro di una quantità considerevole di hashish e all’identificazione di una cittadina italiana di 44 anni, precedentemente incensurata, come responsabile del reato.

Le indagini hanno evidenziato un intenso movimento di persone presso l’abitazione della sospettata, soprattutto nelle ore serali, suscitando l’attenzione delle autorità. L’osservazione discreta condotta dai finanzieri ha rivelato un comportamento sospetto da parte dei visitatori, che abbandonavano repentinamente la zona poco dopo l’ingresso nell’abitazione.

Il coordinamento con la Procura di Marsala ha permesso di ottenere un decreto di perquisizione locale, che ha rivelato prove concrete dell’attività di spaccio. Durante la perquisizione, avvenuta il 10 maggio, sono stati rinvenuti un panetto di hashish, oltre cento dosi già confezionate della stessa sostanza e attrezzature specifiche per il confezionamento e la vendita.

La tempestiva azione delle autorità ha portato all’arresto in flagranza della responsabile, mentre la Procura di Marsala ha avviato le procedure per la convalida dell’arresto e il giudizio diretto per il reato previsto dall’art. 73 del DPR 309/1990.

