inCucina – Timballo di riso

Timballo di riso

Il timballo di riso siciliano, noto anche come timballo di riso alla palermitana, è un piatto tradizionale della cucina siciliana che ha origini antiche.

La storia di questo piatto risale al periodo arabo in Sicilia, quando gli arabi portarono il riso nell’isola. Successivamente, il piatto si evolse e si arricchì con l’aggiunta di carne, uova, piselli e formaggio, diventando un’importante portata della cucina siciliana.

La preparazione del timballo di riso alla palermitana richiede tempo e attenzione, ma il risultato finale è un piatto gustoso e saporito che piace a tutti.

Ecco la ricetta per preparare il timballo di riso siciliano:

Ingredienti:

500g di riso

500g di ragù di carne (preparato con carne macinata di manzo e maiale, pomodori pelati, cipolla, sedano e carote)

100g di piselli

100g di prosciutto cotto

100g di formaggio grattugiato (pecorino o parmigiano)

6 uova sode

2 uova crude

Sale

Pepe

Olio d’oliva

Burro

Pangrattato

Preparazione:

Prendete una pentola di acqua salata e portatela ad ebollizione. Aggiungete il riso e cuocetelo per 10-12 minuti, fino a quando sarà cotto ma ancora al dente. Scolatelo e mettetelo da parte.

In una padella, fate rosolare i piselli in olio d’oliva per qualche minuto, aggiungete il prosciutto cotto tagliato a dadini e il ragù di carne. Fate cuocere per 10-15 minuti.

Prendete una ciotola e sbattete le uova crude insieme al formaggio grattugiato. Aggiungete il riso e il sugo con i piselli e il prosciutto cotto. Mescolate bene.

Prendete una teglia rotonda da forno e spalmate il fondo e i bordi con il burro. Spolverizzate con il pangrattato.

Prendete 4 delle uova sode e tagliatele a fette. Disponete le fette sul fondo e sui bordi della teglia, cercando di coprire il più possibile.

Versate il composto di riso e sugo nella teglia. Livellate bene e coprite con le restanti due uova sode tagliate a fette.

Coprite con un foglio di carta stagnola e mettete la teglia in forno a 180°C per circa 30 minuti.

Togliete la carta stagnola e continuate la cottura per altri 10-15 minuti, fino a quando il timballo avrà una crosticina dorata in superficie.

Sfornate il timballo di riso alla palermitana e lasciatelo riposare per qualche minuto. Servite caldo, tagliando il timballo a fette come una torta.

Il timballo è un piatto molto versatile che si presta a molte varianti. Ad esempio, potete sostituire il ragù di carne con un sugo di pesce o di verdure, o aggiungere altri ingredienti come funghi, zucchine o melanzane.

Inoltre, il timballo di riso alla palermitana è perfetto per essere preparato in anticipo e riscaldato al momento di servire. È anche ottimo da portare in tavola per una cena con amici o per una festa.

Il timballo di riso siciliano è un piatto molto amato in tutta Italia e non solo. La sua storia e la sua ricetta sono un esempio della ricchezza della cucina siciliana, che mescola influenze e tradizioni diverse per creare piatti unici e gustosi.

© Riproduzione riservata.