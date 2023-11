Giovanna Spatari, la nuova Rettrice dell’Università di Messina 

La competizione è stata tesa e ha visto la Spatari emergere vincitrice con una stretta manciata di voti a suo favore. L’accordo con Giovanni Moschella è stato cruciale per il suo successo, poiché Moschella si era ritirato dopo il primo turno. Nonostante alcune polemiche riguardanti un gruppo legato all’ex rettore Salvatore Cuzzocrea, Giovanna Spatari ha conquistato l’Università di Messina.

Fin dall’inizio dello spoglio, è emersa una tendenza favorevole verso la Spatari, anche se con una leggera differenza rispetto ai consensi ottenuti dal professore Michele Limosani. La pacificazione degli animi sarà ora una sfida, considerando la conflittualità evidenziata durante la campagna elettorale, soprattutto dopo l’apparentamento tra Spatari e Moschella. Anche durante le ultime fasi dello spoglio, le distanze tra i due candidati sono sembrate considerevoli, nonostante la tradizione li vedesse seduti vicini.

Le differenze si sono annullate in termini di voti, e quando mancava solo il seggio numero 1, c’erano solo 54 voti di differenza. La Spatari ha ottenuto 243 voti, mentre Limosani ne ha ottenuti 189. Ci sono state 4 schede bianche e 1 scheda nulla. Nel secondo turno, l’87 per cento degli elettori ha votato, un incremento dell’88,53 per cento rispetto al primo voto.

Alle 11.46, è arrivato l’applauso liberatorio e la stretta di mano con il risultato dell’ultimo seggio ancora da completare, che ha confermato la vittoria di Giovanna Spatari con 556 voti contro i 527 del professor Limosani.

Il curriculum di Giovanna Spatari è notevole. È ordinaria di Medicina del Lavoro all’Università di Messina e direttrice del Dipartimento ad attività integrata dei Servizi presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino”. Inoltre, è componente della Commissione Consultiva permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, oltre a far parte del Comitato tecnico-scientifico dell’INAIL. Dal 2019, ricopre la carica di presidente della Società Italiana di Medicina del Lavoro e del relativo Congresso nazionale annuale. È anche delegata nazionale della Federazione Italiana Società Mediche (FISM) per la medicina di genere. La sua carriera è stata caratterizzata dall’insegnamento universitario, l’attività clinico specialistica e la ricerca scientifica. Ha insegnato in numerosi corsi di laurea, scuole di specializzazione e master, dirigendo il Corso di Studi in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. È responsabile del programma “visite straordinarie per le idoneità lavorative” presso l’AOU “G. Martino” ed è autrice di numerose pubblicazioni inerenti alla medicina del lavoro su riviste internazionali censite.

© Riproduzione riservata.