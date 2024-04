Arrestato falso maresciallo della Finanza a Paternò

Nell’ambito di un’operazione condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, è stato arrestato recentemente a Paternò un individuo pluripregiudicato e disoccupato. Quest’uomo si è reso responsabile di diverse frodi, presentandosi in vari esercizi commerciali sotto falsa identità di maresciallo della Guardia di Finanza.

“L’uomo millantava di essere un appartenente al Corpo e ottenuta la fiducia dei commercianti, a cui prospettava anche compiti di vigilanza e controllo, ritirava la merce senza corrispettivo, fingendo di rimandare il pagamento a data successiva”, hanno dichiarato fonti vicine all’indagine. Grazie a un’attenta attività investigativa, i veri finanzieri hanno smascherato il truffatore mentre tentava di lasciare un negozio di ottica paternese con occhiali presi indebitamente.

Il sedicente maresciallo è stato poi rintracciato e arrestato mentre cercava di fuggire per le strade della città. Le indagini hanno rivelato che l’uomo aveva perpetrato lo stesso schema criminale in almeno altre quattro attività economiche della zona. Il sospettato, un uomo di 56 anni nato a Catania e residente in provincia di Enna, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per vari reati, tra cui usurpazione di funzioni pubbliche, sostituzione di persona e truffa.

Il giudice del dibattimento ha successivamente convalidato l’arresto dell’individuo. Questa operazione rientra nelle attività svolte dal Corpo per tutelare cittadini e attività economiche. In caso di sospetti riguardanti presunti falsi membri delle forze dell’ordine, si ricorda che è possibile contattare il numero di pubblica utilità “117”.

