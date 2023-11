Fiore trionfa nello Slalom Trofeo del Pistacchio Dop di Bronte

Nella prima edizione dello Slalom Trofeo del Pistacchio Dop di Bronte, il pilota catanese Silvio Fiore si è imposto in una gara combattuta lungo la SP 94 Saragoddio-Bronte. Dopo due manches, inizialmente dominante Domenico Polizzi, Fiore della Scuderia Catania Corse ha trionfato a bordo della sua Formula Fire 1000. Polizzi, anch’egli della Catania Corse, ha conseguito il secondo posto con la Elia Avrio Suzuki, mentre Marco Gammeri della Scuderia Ro Racing si è piazzato terzo su una Renault Clio Rs.

L’evento, organizzato dall’A.S.D. Scuderia Giarre Corse, con la supervisione dell’Automobile Club Acireale, il patrocinio del Comune di Bronte e la collaborazione della Bronte Motori, si è svolto senza incidenti significativi. Un totale di 58 piloti ha partecipato su 66 iscritti, segnando il ritorno di questa manifestazione dopo anni di assenza.

Il vicepresidente dell’Automobile Club di Acireale, Giuseppe Trovato, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti di questa prima edizione, che si è svolta in modo impeccabile grazie anche alle condizioni meteo favorevoli. Ringraziamo il sindaco di Bronte, Pino Firrarello, e la Città Metropolitana di Catania per il loro sostegno in questa stagione ricca di eventi e soddisfazioni.”

Orazio Maccarrone, presidente della Scuderia Giarre Corse, ha commentato: “Questa prima edizione è stata un successo, senza incidenti rilevanti e con una gara ben organizzata. Ringraziamo il sindaco di Bronte Pino Firrarello per il patrocinio e il pilota Andrea Currenti, che ha fornito i locali della sua azienda, la Archimede Chimica, per le verifiche e la premiazione. Non vediamo l’ora di ritornare l’anno prossimo.”

© Riproduzione riservata.