Scossa di terremoto a Catania: tanta paura ma nessun danno significativo

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata dall’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) poco dopo le 14 in mare al largo di Catania. L’epicentro del sisma è stato localizzato a circa 5 km da Aci Castello e ad una profondità di 17 km. La scossa è stata avvertita in buona parte della provincia etnea ma anche a Siracusa. Molta la gente in strada, impaurita, e alcuni centri commerciali sono stati evacuati per precauzione.

Nonostante l’intensità della scossa, al momento non ci sarebbero danni significativi alle strutture, come confermato dalla Protezione Civile. La struttura regionale si è subito attivata, allertando tutti i sindaci del comprensorio dell’acese che hanno risposto di non avere subito conseguenze a persone o cose.

