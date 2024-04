Incidente stradale fra Milazzo e Rometta, due donne ferite

Nel pomeriggio nell’autostrada A20 fra Milazzo e Rometta al chilometro 34, all’altezza di Torregrotta si è verificato un incidente stradale.

I Vigili del Fuoco del Comando di Messina sono stati chiamati ad intervenire intorno alle ore 17 sulla A20, direzione Messina, tra Milazzo e Rometta, precisamente al km 34. La squadra di soccorso, proveniente dal Distaccamento di Milazzo, ha prontamente prestato assistenza alle persone coinvolte nell’incidente.

Le due donne coinvolte, residenti a Barcellona Pozzo di Gotto e identificate come madre e figlia, sono state affidate all’attenzione del personale medico del 118, presente sul luogo dell’incidente, successivamente, sono state trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti sulla loro condizione di salute.

All’incidente hanno partecipato anche la Polizia Stradale di Barcellona e due ambulanze provenienti da Patti e Torregrotta, che hanno contribuito al coordinamento delle operazioni di soccorso.

