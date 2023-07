Rete Civica della Salute: un progetto innovativo per Castel di Lucio

Verso una collaborazione efficace tra Amministrazione e Rete Civica della Salute per il bene comune.

Incontro chiave tra Amministrazione e Rete Civica della Salute a Castel di Lucio per una collaborazione efficace e strategie di sviluppo integrato per la salute e il benessere della comunità.

Questa mattina, il Sindaco Dott. Giordano Giuseppe Francesco e l’Assessore alla Salute e Sanità Dott.ssa Mammana Severina Rita, hanno partecipato a un incontro di grande rilievo con la Coordinatrice della Rete Civica della Salute Provincia di Messina Marisa Briguglio. L’incontro ha visto la partecipazione di importanti figure, tra cui il Riferimento Civico accreditato del Comune Placido Salerno, il Coordinatore Distrettuale di Mistretta Concetta Catanzaro, il Coordinatore Distrettuale di Capizzi Nino Bonanno e il Riferimento Civico della Salute Stefania Perdicucci.

Presenti anche il Presidente del Consiglio il Dott. Salvatore Noto e le consigliere comunali Rosalia Ferraro e Iudicello Mariagrazia, che hanno contribuito all’importante discussione.

L’incontro è stato organizzato per presentare la Rete Civica della Salute, un progetto promosso dall’Assessorato Regionale alla Salute, con il Prof. Pieremilio Vasta come Coordinatore Regionale per la Sicilia e la Conferenza dei Comitati Consultivi siciliani presieduta dall’Avv. Pier Francesco Rizza.

La Rete Civica della Salute mira a stabilire un rapporto di collaborazione con l’Amministrazione e la Rete stessa, per la realizzazione di un sistema di sviluppo integrato e partecipato di politiche attive nel campo della “Salute come Bene Comune”, con particolare riguardo alla visione “One Health”, allo sviluppo sostenibile ed al rafforzamento della sanità territoriale.

Un prossimo obiettivo, come afferma l’Assessore Mammana, sarà l’attivazione di uno sportello presso la sede comunale, dove i cittadini potranno rivolgersi al Riferimento Comunale della Salute, per favorire la collaborazione tra Cittadini e Amministrazione, fornendo servizi a vantaggio dell’intera collettività.

