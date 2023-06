Incidente a Palermo: operaio precipita nel vuoto con la pala meccanica

Palermo, grave incidente nella serata di ieri in via Colonna Rotta, quando un operaio della Rap è precipitato nel vuoto insieme a una pala meccanica gommata. L’uomo stava compiendo una delicata manovra per raccogliere grandi quantità di rifiuti lungo una strada stretta. Durante l’operazione, la pala ha abbattuto un muretto e si è schiantata da un’altezza approssimativa di due metri e mezzo, con l’operaio ancora a bordo.

Fortunatamente, i colleghi presenti su un altro veicolo destinato alla raccolta e alcuni residenti sono intervenuti immediatamente per soccorrere l’uomo. Dopo aver verificato che nessun’altra persona era stata coinvolta o ferita, l’operaio è sceso dal mezzo, ma si è disteso a terra provato dal dolore in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

La gravità della situazione ha richiesto l’intervento di diversi mezzi di soccorso. Sul posto sono giunte cinque volanti della polizia, una squadra dei vigili del fuoco e un’ambulanza del servizio sanitario 118. L’operaio, un uomo di 64 anni, è stato immobilizzato su una barella con tiranti e gli è stato applicato un collare cervicale per precauzione. Successivamente, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico di Palermo per ricevere le cure necessarie.

Nel corso dell’incidente, una Ford Focus parcheggiata nei pressi è stata colpita dai blocchi di tufo che si sono staccati dal muretto crollato. L’auto ha riportato gravi danni al tetto, al cofano e al parabrezza anteriore, che si è completamente frantumato a causa dell’impatto.

La zona dell’incidente è stata immediatamente transennata e presidiata dalla polizia e dai vigili del fuoco per tutta la notte, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e consentire le necessarie operazioni di recupero e ripristino.

