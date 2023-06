Atterraggio di emergenza a Palermo: aereo perde carburante in volo

Aereo privato atterra di emergenza a Palermo dopo perdita di carburante in volo. Aeroporto chiuso temporaneamente. Passeggero con problemi cardiaci soccorso e trasportato in ospedale.

Un aereo privato, che aveva a bordo sette passeggeri e stava effettuando il tragitto da Milano Malpensa a Malta, ha dovuto compiere un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino a causa di una perdita di carburante durante il volo.

L’episodio ha scatenato lo stato di emergenza a Punta Raisi, e l’aeroporto è rimasto chiuso per un’ora circa. I vigili del fuoco sono intervenuti sulla pista per assistere all’atterraggio del velivolo e sono stati effettuati sversamenti di carburante come parte della procedura di sicurezza.

A causa della situazione, il traffico aereo è stato bloccato e quattro voli sono stati dirottati verso altri aeroporti siciliani prima della riapertura dell’aeroporto di Palermo.

Durante l’atterraggio di emergenza, un passeggero, già affetto da problemi cardiaci, è stato prontamente soccorso da un’ambulanza medicalizzata del servizio sanitario 118, che attendeva sulla pista. L’uomo è stato poi trasportato all’ospedale Santo Spirito di Pescara per ulteriori controlli medici. La sua tempestiva segnalazione del malore al personale di bordo ha permesso una rapida decisione di cambiare rotta e garantire l’intervento medico necessario.

[immagine di repertorio]

