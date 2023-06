Norme e contrattazione: il ruolo della Cisl Medici per il fondo di perequazione

La Cisl Medici di Messina chiede rispetto delle norme per il fondo di perequazione del Policlinico Universitario “Gaetano Martino”. La contrattazione aziendale è fondamentale per definire le modalità procedurali e gli accantonamenti.

La Cisl Medici di Messina ha richiesto il rispetto delle normative per il fondo di perequazione dell’azienda ospedaliera Policlinico Universitario “Gaetano Martino”. Durante la commissione paritetica, presieduta dal segretario generale Giuseppe Costa e dal referente aziendale Antonello Cancellieri, il sindacato ha sottolineato l’importanza di conoscere e attuare i percorsi relativi al fondo di perequazione. In particolare, è stato evidenziato che i criteri per l’assegnazione dei proventi devono essere oggetto di contrattazione integrativa aziendale.

Secondo la normativa vigente, è necessario garantire una percentuale pari al 5% della massa dei proventi derivanti dall’attività libero professionale, al netto delle quote destinate all’azienda, come fondo aziendale per la perequazione. Questo fondo è destinato a professionisti che operano nel campo delle discipline mediche veterinarie e sanitarie (psicologi, chimici, biologi e farmacisti) e che hanno limitate opportunità di esercizio della libera professione all’interno dell’azienda. È importante sottolineare che i beneficiari del Fondo non devono ricevere un vantaggio economico superiore a quello dei dirigenti che svolgono attività libero professionale, secondo i criteri stabiliti dall’azienda.

I dirigenti della Cisl Medici ricordano che la contrattazione collettiva aziendale svolge un ruolo essenziale nel definire le modalità procedurali corrette per l’assegnazione delle risorse, l’individuazione delle specialità mediche e gli accantonamenti necessari. Questo processo contribuisce a garantire l’equità e la trasparenza nel funzionamento del fondo di perequazione del Policlinico Universitario “Gaetano Martino”.

