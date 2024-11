Maltempo Sicilia, Cocina: “Gravi danni ma nessuna vittima segnalata”

Il dirigente generale della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina, ha condotto oggi un sopralluogo nei Comuni di Acireale, Riposto, Giarre e Mascali, le località più colpite dal recente nubifragio che ha interessato la costa ionica. Durante l’ispezione, Cocina ha sottolineato l’efficacia dei sistemi di allerta meteo che, grazie a segnalazioni tempestive, hanno evitato vittime. «I danni sono ingenti, ma non ci sono state vittime. Questo significa che il sistema di preavviso con le allerte meteo sta funzionando sempre di più», ha dichiarato Cocina, evidenziando come la popolazione stia adottando misure preventive, rimanendo a casa durante le allerte e contribuendo così a preservare vite umane.

Accompagnato dai tecnici del Dipartimento della Protezione civile, Cocina ha verificato i punti di maggiore criticità per identificare eventuali situazioni di pericolo persistenti e valutare interventi immediati. Domani, ulteriori sopralluoghi saranno effettuati con l’Autorità di bacino, che monitorerà i corsi d’acqua. La prima valutazione dei danni ha rivelato una situazione grave: numerose frane hanno colpito l’area, centinaia di abitazioni sono state allagate e poi drenate grazie all’intervento di vigili del fuoco e volontari, mentre circa un centinaio di autovetture risultano distrutte. Cocina ha incontrato i sindaci e le squadre di soccorso, assicurando l’impegno della Protezione civile nel fornire assistenza e nel ripristino della viabilità.

«Al presidente della Regione Renato Schifani, con cui siamo in costante contatto, faremo avere una relazione dettagliata con la ricognizione dei danni e la stima delle risorse necessarie», ha aggiunto Cocina. Questo documento sarà essenziale per avviare la richiesta dello stato di emergenza nazionale e consentire l’attivazione di meccanismi di protezione civile, inclusi i fondi per interventi urgenti e il rimborso dei danni subiti.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁