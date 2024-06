16enne perde la vita in un incidente stradale in moto a Milazzo

Un tragico incidente ha scosso Milazzo questa mattina presto. Un sedicenne, identificato con le iniziali G.C., ha perso la vita in uno schianto avvenuto in via Mangiavacca, strada che collega Archi al Parco. Il giovane era alla guida del suo scooter SH 125 quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un albero.

L’incidente, avvenuto poco dopo le 6:30, ha avuto conseguenze devastanti per il giovane. Pare che G.C. fosse in procinto di recarsi al lavoro presso un locale della zona. L’impatto contro l’albero ha causato traumi gravissimi, che non hanno lasciato scampo al ragazzo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi del 118 e il trasporto d’urgenza in ospedale, il giovane è deceduto pochi minuti dopo l’arrivo.

Le autorità stanno investigando per determinare le esatte cause dell’incidente. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato alla perdita di controllo dello scooter. La comunità di Milazzo è in lutto per la perdita prematura di un giovane con tutta la vita davanti.

Via Mangiavacca è nota per essere una strada frequentata, e l’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale nella zona. Le indagini in corso potrebbero portare a nuove misure di sicurezza per evitare futuri incidenti simili.

