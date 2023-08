300euro a settimana per la “protezione”, arrestato 33enne

Individuato e bloccato con il denaro: catturato estorsore.

Arrestato a Ragusa individuo per estorsione ai danni di imprenditore. Squadra Mobile e Procura coordinati nell’azione investigativa. Dettagli sulle circostanze dell’arresto e coinvolgimento di un possibile complice.

Un individuo di 33 anni, G.G., è stato sottoposto a convalida di arresto dal Giudice per le Indagini Preliminari di Ragusa, in seguito all’operazione della Squadra Mobile avvenuta lo scorso 12 agosto. L’individuo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato colto in flagranza di estorsione ai danni di un imprenditore.

L’arresto è derivato dalla denuncia della vittima, che ha prontamente segnalato alla Polizia di Stato di essere stata oggetto di una richiesta di denaro in cambio di protezione. La somma richiesta ammontava a 300 euro a settimana.

La rapida azione della Squadra Mobile, coordinata strettamente con la Procura, ha comportato il dispiegamento di servizi di appostamento e pedinamento. L’intervento è culminato con l’arresto dell’estorsore, sorpreso in flagranza con le banconote illecitamente ottenute.

L’individuo è stato intercettato mentre tentava di fuggire a bordo di un’auto guidata da un suo conoscente, subito dopo aver ricevuto il denaro dalla vittima. Gli investigatori stanno attualmente esaminando la posizione del conducente dell’auto accompagna, al fine di valutare se possa essere stato coinvolto come “complice” nell’estorsione.

Dopo le formalità di rito, il sospetto è stato trasferito nel Carcere di Ragusa, a disposizione delle autorità giudiziarie per ulteriori sviluppi dell’inchiesta.

