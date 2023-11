Prodotti naturali contro il reflusso: risultati promettenti

Le patologie da reflusso gastroesofageo e faringo-laringeo stanno colpendo sempre più persone in Italia e nel mondo. Secondo le statistiche, circa il 40% della popolazione italiana ne soffre, mentre nei paesi occidentali l’incidenza varia dal 20% al 40%. Queste malattie hanno un impatto significativo sia sulla qualità di vita dei pazienti che sul piano economico, richiedendo terapie a lungo termine e costosi controlli diagnostici.

Il professor Carmelo Buda, esperto in Gastroenterologia e endoscopia digestiva, ha evidenziato che negli ultimi anni sono emerse terapie promettenti basate su prodotti naturali, come gli alginati, associati agli inibitori della pompa protonica. Questi trattamenti si sono dimostrati efficaci nel gestire i sintomi del reflusso gastroesofageo, compresa l’esofagite erosiva. L’uso di prodotti naturali ha migliorato l’efficacia terapeutica, offrendo sollievo ai pazienti.

Il dottor Andrea Rinciari, responsabile dell’Otorinolaringoiatria, ha sottolineato l’importanza di distinguere tra reflusso faringo-laringeo e gastroesofageo. Mentre il primo si manifesta con sintomi specifici come tosse e gola secca, il secondo è noto per sintomi come pirosi e dolore retrosternale. La corretta diagnosi richiede esami strumentali come il rinofibrolaringoscopico.

Il presidente dell’Ordine dei medici di Messina, dottor Giacomo Caudo, ha elogiato l’uso delle soluzioni naturali per il trattamento di queste patologie, riconoscendo il ruolo cruciale del Laboratorio Farmaceutico Erfo. Ha sottolineato l’importanza di migliorare la qualità della vita dei pazienti e di potenziare le risorse del territorio.

Infine, il dottor Francesco Cutè, responsabile Medical Division di Erfo, ha ribadito l’impegno del laboratorio nel valorizzare la rete di collegamenti nel territorio siciliano e nella ricerca per migliorare i prodotti.

