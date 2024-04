Il Ponte del Mediterraneo: un progetto di unione tra popoli e territori

La realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina rappresenta un tassello fondamentale nell’ambito dell’itinerario che collega Helsinki a Palermo. Il presidente della Società Stretto di Messina Spa, Pietro Ciucci, ha sottolineato l’importanza di rispettare i tempi previsti per l’apertura del ponte, fissata per il 2032.

Ciucci ha ribadito l’essenzialità di questo collegamento nel contesto del Mediterraneo, evidenziando le tre interruzioni presenti lungo l’itinerario tra Danimarca, Germania e lo Stretto di Messina.

Durante il forum “Il Ponte del Mediterraneo”, organizzato dai Distretti Rotary 2102 della Calabria e 2110 di Sicilia e Malta presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Ciucci ha enfatizzato il ruolo cruciale degli incontri come strumento per diffondere la cultura del ponte e promuovere l’impegno civile e la pace.

Il direttore tecnico dell’Anas, Luca Bernardini, ha illustrato il programma delle opere connesse al ponte sullo Stretto, evidenziando l’importanza di potenziare le infrastrutture sia in termini di manutenzione che di nuove opere, sia in Calabria che in Sicilia.

Bernardini ha delineato i collegamenti con il porto di Gioia Tauro e la statale 106, sottolineando il ruolo di quest’ultima anche in termini di protezione civile.

