Giornata nazionale del mal di testa, visite gratuite a Messina

Il 19 maggio, in occasione della Giornata nazionale del mal di testa, il Centro Cefalee dell’AOU “G. Martino” di Messina aprirà le porte ai cittadini offrendo visite e consulenze gratuite. Dalle 8:30 alle 14, i medici del centro regionale per la Diagnosi e Cura delle Cefalee saranno a disposizione per effettuare visite ambulatoriali e fornire informazioni su questa patologia, che può compromettere la qualità di vita quotidiana.

Per partecipare all’Open Day, che si terrà presso il Centro Cefalee del padiglione H (piano 1), è necessario prenotare tramite email al seguente indirizzo: prenotazionicefalee@gmail.com. Il Centro di Riferimento regionale per la Diagnosi e Cura delle Cefalee è una delle realtà attive all’interno dell’UOC di Neurologia e Malattie Neuromuscolari dell’AOU “G. Martino” di Messina, diretta dal Prof. Carmelo Rodolico.

Il mal di testa è un disturbo molto comune e può essere particolarmente invalidante. L’emicrania, ad esempio, colpisce in media il 15-18% della popolazione mondiale ogni anno, con una prevalenza maggiore nel sesso femminile. Il Centro Cefalee esegue in media 750 prestazioni all’anno e rappresenta un punto di riferimento per le province siciliane e calabresi.

Il Centro Cefalee dell’AOU “G. Martino” segue un approccio inizialmente diagnostico, che permette di individuare le caratteristiche della cefalea e di effettuare, laddove necessario, un approfondimento di tipo genetico, neurofisiologico e neuroradiologico sull’origine del dolore. Successivamente, viene avviata la fase terapeutica, che tiene conto dell’aspetto riabilitativo fisico, psicologico e farmacologico, con un attento follow-up.

© Riproduzione riservata.