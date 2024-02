Arrestato 50enne, la compagna in ospedale con prognosi di 20 giorni

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno effettuato un arresto in flagranza di reato di un cittadino straniero di 50 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, per presunti maltrattamenti in famiglia. L’intervento è scaturito da una segnalazione al numero d’emergenza 112, la sera del 15 febbraio, in cui una donna ha riportato maltrattamenti subiti dalla zia.

Nonostante la chiamata sia stata interrotta improvvisamente, è stato possibile localizzare l’abitazione segnalata grazie agli accertamenti della Centrale Operativa del Comando Provinciale. Sul posto, i Carabinieri hanno confermato le lesioni riportate dalla vittima, causate verosimilmente dal suo compagno. L’uomo è stato arrestato e la donna trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Papardo di Messina per le cure necessarie, con una prognosi di 20 giorni. L’arrestato è stato successivamente ristretto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi.

