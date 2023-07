Inaugurato il reparto di cardiochirurgia pediatrica a Palermo

Nuova unità di cardiochirurgia pediatrica al Civico di Palermo in collaborazione con il San Donato di Milano. Partnership di eccellenza che riduce i viaggi per i pazienti siciliani. Primi interventi già effettuati. Obiettivo di autonomia e alti standard. Squadra medica competente e struttura moderna.

Inaugurato il reparto di cardiochirurgia pediatrica presso l’Arnas Civico di Palermo, frutto della partnership con il Gruppo San Donato di Milano.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sottolinea l’importanza di questa eccellenza che ridurrà i “viaggi della speranza” per i piccoli pazienti siciliani. Il progetto si collega al Polo pediatrico di Palermo, con futuri finanziamenti.

Il presidente dell’Ircss Policlinico San Donato, Kamel Ghribi, dichiara l’onore di partecipare al progetto che riapre il reparto di cardiochirurgia pediatrica del Civico, unendo le eccellenze pubbliche e private per migliorare l’assistenza e la qualità di vita dei malati e delle loro famiglie.

La nuova struttura ha già effettuato i primi due interventi: la chiusura di un difetto interatriale su un paziente congenito adulto e una correzione di anello vascolare su un bambino di tre anni.

L’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, conferma che entrambi i pazienti, siciliani in lista d’attesa, sono stati operati presso il Policlinico San Donato di Milano. L’obiettivo è che la cardiochirurgia pediatrica di Palermo diventi autonoma, mantenendo gli altissimi standard del reparto.

Il responsabile dell’unità di Cardiochirurgia pediatrica dell’Irccs Policlinico San Donato e direttore del reparto del Civico di Palermo, Alessandro Giamberti, si dice molto soddisfatto del risultato ottenuto. La sinergia tra le due realtà consente di garantire la continuità della qualità e dell’eccellenza professionale.

Il direttore generale dell’Arnas Civico, Roberto Colletti, commenta positivamente la concreta sinergia e si impegna a costruire un gruppo coeso e competente.

Il reparto dispone di una squadra medica composta da quattro cardiochirurghi, undici anestesisti/rianimatori, cinque perfusionisti, due cardiologi, 47 infermieri e 15 operatori socio-sanitari.

La struttura, completamente rinnovata in conformità alle normative più recenti, si trova al secondo piano del padiglione 12 dell’ospedale Civico di Palermo, con un totale di diciotto posti letto. Ci sono due sale operatorie attrezzate con apparecchiature all’avanguardia, mentre una terza sala è in fase di ristrutturazione. Tra gli strumenti specialistici presenti vi sono due apparecchi per la circolazione extracorporea e due Ecmo di ultima generazione. Sono inoltre disponibili due angiografi, mentre una terza sala angiografica è in fase di definizione.

