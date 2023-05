Successo a Scicli per la Corale di Patti: primo premio al concorso nazionale

Successo a Scicli per la Corale dell’Istituto Comprensivo “G. Lombardo Radice” di Patti.

La Corale dell’Istituto Comprensivo “G. Lombardo Radice” di Patti, diretta dalla dott.ssa Antonina Milici, ha ottenuto un altro importante riconoscimento, a poche settimane dalla vittoria al Concorso “Benedetto Albanese” di Caccamo. Questa volta il prestigioso Primo Premio è stato conquistato al Concorso nazionale “Paolo Ferro” di Scicli.

Il Maestro Sergio Camuti, Direttore del Coro e Presidente dell’Accademia Music Art, affiliata al Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina, si è fatto apprezzare ancora una volta per il suo talento e la sua dedizione.

La giuria ha elogiato le competenze ritmiche, di intonazione, di produzione vocale e di coordinazione ritmico-motoria della Corale. Inoltre, è stata piacevolmente sorpresa dall'”originalità” della loro performance, tanto da assegnare un premio speciale per questo particolare aspetto.

Ragazzini e famiglie sono stati pervasi da un grande entusiasmo e soddisfazione, dimostrando il loro sostegno pratico ed emotivo verso i giovani artisti. Questo successo rappresenta il culmine di un anno di studio, determinazione, passione e costanza nell’impegno.

Non è affatto semplice cantare una melodia e contemporaneamente produrre suoni con il proprio corpo, in questo caso attraverso la “body percussion”. La capacità di coordinare voce e “gesto-suono” ha favorito lo sviluppo cognitivo dei ragazzi, compresa la memoria, portando benefici sia nel rendimento scolastico che nella vita quotidiana. Inoltre, l’esperienza di fare musica con la Coral Sound (questo il nome del gruppo) è andata oltre l’aspetto tecnico e di studio, promuovendo socializzazione, cooperazione e integrazione. Il motto “tutti per uno, uno per tutti” diventa una modalità di vita per loro. Con questo spirito, la Corale si prepara ad affrontare nuove e stimolanti esperienze che non tarderanno ad arrivare.

