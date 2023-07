Futuro Solare porta l’innovazione sostenibile dalla Sicilia all’Australia

Archimede 2: l’auto solare di Futuro Solare pronta per la sfida australiana di energia pulita.

Archimede 2, l’auto solare di Futuro Solare, parteciperà alla Bridgestone World Solar Challenge in Australia, un evento che mette alla prova l’innovazione e la sostenibilità delle tecnologie solari. Il veicolo, progettato con materiali riciclabili e sviluppato grazie al contributo di giovani studenti e aziende, rappresenta una sfida tecnologica e culturale per il futuro della mobilità. Futuro Solare ha lanciato una campagna di raccolta fondi per sostenere il progetto e invitare altri a partecipare a questa avventura verso l’energia pulita.

Dalla Sicilia all’Australia, Archimede 2: l’auto ad energia solare che sta rivoluzionando il concetto di mobilità sostenibile. Questo innovativo veicolo, creato dall’associazione onlus Futuro Solare, si appresta a partecipare alla prestigiosa Bridgestone World Solar Challenge, un evento internazionale che mette alla prova le capacità delle auto a energia solare lungo un percorso di 3.000 km nell’entroterra australiano.

Archimede 2 rappresenta molto più di una semplice vettura solare. Grazie alla collaborazione con giovani studenti degli istituti tecnici di Siracusa, Alessandro Rizza e I.T.I. Enrico Fermi, e professionisti del settore, è diventato un vero e proprio laboratorio didattico. Attraverso lo studio e la ricerca nei campi chimico, meccanico, elettronico e informatico, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di approfondire le proprie conoscenze e acquisire preziose esperienze.

L’impegno delle giovani generazioni ha permesso lo sviluppo di questo veicolo solare innovativo e sostenibile, che rappresenta una sfida tecnologica e culturale per il futuro della mobilità. Futuro Solare, associazione attiva a Siracusa dal 2005 e specializzata nella sperimentazione di tecnologie innovative e sostenibili, ha lavorato incessantemente dal 2019 alla progettazione di Archimede 2.0.

Questa nuova versione dell’auto solare è stata realizzata con materiali riciclabili fino all’80%, grazie al sostegno di istituzioni, piccole e grandi aziende come Ricca IT, Caffè Moak e Lenovo. L’obiettivo di Futuro Solare è quello di promuovere soluzioni energetiche sostenibili e la conversione fotovoltaica per la ricarica di energia on-board di veicoli a trazione elettrica.

Tuttavia, per portare il team e l’auto solare in Australia, l’associazione ha avviato una campagna di raccolta fondi su Eppela, una piattaforma sicura e affidabile. Chiunque voglia sostenere il progetto di Futuro Solare può farlo attraverso il link dedicato e rimanere costantemente aggiornato sui progressi di questa grande avventura.

La partecipazione alla Bridgestone World Solar Challenge rappresenta un’opportunità unica per Futuro Solare e per la Sicilia stessa, poiché consente di dimostrare l’impegno e la dedizione dell’associazione nell’innovazione e nella sostenibilità. Vincenzo Di Bella, presidente di Futuro Solare, ha sottolineato l’importanza dell’energia solare nel prossimo futuro e l’orgoglio di contribuire allo sviluppo di soluzioni energetiche sostenibili per le sfide degli anni a venire. L’auto solare Archimede 2 è la dimostrazione tangibile di questa visione e dell’impegno concreto di Futuro Solare verso un futuro più pulito ed eco-friendly.

