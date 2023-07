Arrestato spacciatore a Vulcano con 54,5 grammi di cocaina

Traffico di droga sull’isola di Vulcano: arrestato spacciatore con oltre 50 grammi di cocaina.

Un uomo, noto alle autorità, è stato arrestato con 54,5 grammi di cocaina sull’isola di Vulcano durante un’operazione di controllo delle forze dell’ordine nel porto.

Nei giorni scorsi, durante i regolari servizi di controllo del territorio svolti dalla Compagnia Carabinieri di Milazzo, è avvenuto un importante arresto legato al traffico di droga sull’isola di Vulcano. I Carabinieri della Stazione di Vulcano hanno catturato un individuo già noto alle forze dell’ordine per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata messa in atto principalmente presso le aree portuali dell’arcipelago eoliano, in particolare nei terminal degli aliscafi e ai moli delle navi di linea. Durante un controllo al terminal degli aliscafi in partenza e arrivo da Vulcano, i Carabinieri hanno notato un passeggero che mostrava comportamenti sospetti appena sbarcato sull’isola proveniente da Milazzo.

Agendo prontamente, i militari hanno fermato l’uomo e proceduto alla sua perquisizione. Durante la perquisizione, è stato trovato addosso all’individuo un involucro sottovuoto in cellophane contenente nientemeno che 54,5 grammi di cocaina. La sostanza illecita è stata sequestrata e inviata al R.I.S. dei Carabinieri per ulteriori analisi di laboratorio.

L’arrestato, colto in flagrante reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato sottoposto alle formalità di rito e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Le autorità competenti continuano ad impegnarsi per contrastare il fenomeno del narcotraffico e garantire la sicurezza delle isole e dei visitatori. L’operazione di controllo porterà avanti anche durante tutto il periodo estivo al fine di garantire la massima incisività nella lotta allo spaccio di droghe.

