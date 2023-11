Furto in istituto scolastico, 19enne di Sant’Agata ai domiciliari

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Sant’Agata di Militello hanno condotto investigazioni nei mesi precedenti in relazione a un furto perpetrato in un istituto scolastico locale. Grazie a tali indagini, è stato possibile identificare uno dei responsabili, il giovane di diciannove anni, già noto alle forze dell’ordine. In conseguenza di questi fatti, il Giudice per le Indagini Preliminari di Patti aveva emesso, nel mese di aprile, un provvedimento di obbligo di dimora nei suoi confronti.

Successivi controlli effettuati dalla polizia hanno rivelato che il giovane aveva violato il provvedimento impostogli. Le tempestive segnalazioni hanno portato l’Autorità Giudiziaria a riesaminare la situazione e a decidere un’ulteriore restrizione della libertà personale dell’imputato. Ciò è stato motivato dal fatto che il giovane “ha dimostrato che la misura dell’obbligo di dimora evidentemente non appare in alcun modo idonea a far valere l’autorità del controllo imposto”.

Dopo le formalità di rito, l’imputato è stato ammonito con fermezza a non allontanarsi dalla sua residenza senza previa autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria, nel rispetto della legge e dell’ordine pubblico.

