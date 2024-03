Bangladese tenta il furto ma sorpreso dal vicino scappa dal balcone

Nei giorni recenti, nel territorio di Letojanni, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Taormina hanno proceduto con l’arresto di un giovane di 22 anni di nazionalità bangladese. L’individuo è stato accusato del reato di tentato furto aggravato in abitazione.

Durante un’operazione di routine di sorveglianza del territorio, i militari sono stati allertati da un cittadino privato e hanno prontamente reagito, sorprendendo il sospetto in flagranza di reato. Il giovane bangladese, poco prima, aveva tentato di penetrare in un’abitazione con l’intento di commettere un furto. Fortunatamente, grazie alla prontezza di una residente che ha notato il tentativo di intrusione attraverso una finestra aperta e ha avvisato immediatamente le forze dell’ordine, è stato possibile impedire il perpetrarsi del reato.

I Carabinieri sono intervenuti tempestivamente, sorprendendo il sospettato mentre cercava di fuggire attraverso il balcone di una vicina abitazione. Il 22enne è stato immediatamente fermato e accompagnato in caserma, dove è stato sottoposto a procedimento di arresto per tentato furto. Successivamente, dopo gli accertamenti di rito, è stato constatato che l’arrestato non aveva una residenza fissa, pertanto è stato trattenuto in custodia cautelare in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

