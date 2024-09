Frode a fondi agricoli UE, sequestrati beni per oltre 169mila euro

La Procura della Repubblica di Locri, in collaborazione con il Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Messina e il Nucleo Carabinieri Tutela Agroalimentare di Reggio Calabria, ha ordinato il sequestro di beni per un valore complessivo di 169.985,25 euro nella provincia di Reggio Calabria. Il decreto, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Locri, ha disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta della somma e, in alternativa, per equivalente, di beni o utilità appartenenti a due individui titolari di altrettante ditte individuali operanti nella zona.

L’indagine, avviata autonomamente dai Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Messina, ha riguardato alcuni soggetti con fascicoli aziendali informatizzati, attivi sul versante ionico della Calabria, che risultano coinvolti in procedimenti di interdittiva antimafia. Le investigazioni hanno evidenziato una presunta truffa aggravata finalizzata all’ottenimento illecito di contributi pubblici di rilevante entità, destinati al settore agricolo e distribuiti dall’ARCEA, l’Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura.

I due indagati, madre e figlio, avrebbero continuato a percepire illegalmente contributi comunitari, nonostante l’interdittiva antimafia emessa nei confronti della donna, attraverso azioni volte a riorganizzare l’intestazione delle aziende e dei terreni. Questa operazione, secondo quanto dichiarato dalle autorità, testimonia l’impegno costante dei Carabinieri del Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari (CUFA) nel contrasto alle frodi ai danni dei bilanci dello Stato e dell’Unione Europea.

L’intervento della Procura di Locri, coordinato in maniera efficace, ha permesso di impedire la prosecuzione delle attività illecite e di avviare il recupero delle somme percepite indebitamente, tutelando al contempo gli interessi dei molti imprenditori agricoli onesti e rispettosi delle normative vigenti.

