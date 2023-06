Concorso Policlinico Messina: Uil-Fpl invia documenti alla Procura

La Uil-Fpl Messina invia le carte del concorso per dirigente amministrativo al Policlinico alla Procura, chiedendo chiarimenti sull’utilizzo della graduatoria. Il sindacato sospetta irregolarità nell’assunzione di un candidato idoneo.

La segreteria provinciale della Uil-Fpl ha inviato alla Procura della Repubblica le carte del concorso per dirigente amministrativo indetto dal Policlinico di Messina. Il sindacato chiede chiarezza sull’utilizzo e lo scorrimento della graduatoria, poiché uno dei candidati idonei è stato assunto dal Papardo, suscitando dubbi sulla procedura. La Uil-Fpl ha rivolto una nota ai vertici del Policlinico e del Papardo, all’assessoratore regionale alla Salute, all’Anac e alla Procura della Repubblica di Messina.

Nella nota si evidenzia che l’utilizzo della graduatoria sembra non essere stato in linea con la normativa vigente, poiché il settimo posto è stato bypassato a favore dell’ottavo posto. Il sindacato richiede chiarezza e chiarimenti urgenti per i candidati interessati, nonché informazioni sul Piano Triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 e sulla disponibilità finanziaria per le assunzioni.

