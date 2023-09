Sequestrata discarica abusiva a Gioiosa Marea, due denunce

Nei giorni recenti, i Carabinieri della Stazione di Gioiosa Marea hanno intrapreso un’operazione mirata alla prevenzione e repressione dei reati ambientali. In seguito a questa azione, sono state emesse denunce in stato di libertà nei confronti di un individuo di 53 anni e di un altro di 38 anni. I due sono sospettati di essere coinvolti nella gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi.

Durante i controlli effettuati dai militari dell’Arma, è emersa la presenza di una discarica abusiva all’aperto, situata su un’area comunale di circa 100 metri quadri, in località Cicero. Questa discarica clandestina ospitava una varietà di rifiuti non pericolosi. Dopo le indagini, i Carabinieri hanno identificato i due uomini responsabili dell’utilizzo del terreno per lo smaltimento illegale dei rifiuti. In attesa di ulteriori disposizioni da parte delle autorità giudiziarie, la zona è stata sequestrata.

La tutela dell’ambiente rimane una delle principali priorità per i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina. Questa operazione è stata condotta con l’obiettivo di prevenire gli illeciti ambientali, dati i gravi danni che possono infliggere al territorio.

© Riproduzione riservata.