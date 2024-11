Federfarma, nuovi progetti per sostenere le vittime di violenza

Con l’avvicinarsi della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, prevista il 25 novembre, si intensificano i bilanci e le proposte per i progetti “Mimosa” e “Stop sexting & revenge porn”, sostenuti dalle farmacie di Palermo e provincia. L’obiettivo è affrontare le problematiche legate alla violenza di genere e ai crimini digitali.

Durante una conferenza stampa programmata per giovedì 21 novembre, alle ore 9:30, presso la sala stampa “Pietro Scaglione” del Comune di Palermo, a Palazzo Palagonia in Via IV Aprile, numero 4, saranno condivisi dati significativi sulle vittime di violenza e sulle difficoltà incontrate dai giovani coinvolti in sexting e revenge porn. Verranno inoltre riportate storie di genitori che si sono rivolti alle farmacie per ottenere supporto e consigli su come proteggere i propri figli dai ricatti online.

All’evento interverranno figure istituzionali e rappresentanti del settore sanitario e sociale: Rosi Pennino, assessora comunale alle Politiche sociali; Giorgia Butera, presidente dell’associazione Mete onlus; e Roberto Tobia, segretario nazionale e presidente provinciale di Federfarma.

La conferenza sarà anche l’occasione per illustrare le nuove iniziative previste nell’ambito dei due progetti, che mirano a rafforzare il sostegno offerto a chi si trova in situazioni di disagio legate alla violenza fisica e psicologica, oltre che alle trappole del web.

