Assunti 106 nuovi funzionari in Sicilia per il ricambio generazionale

La Regione Siciliana ha proceduto con l’assunzione di 106 nuovi funzionari attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi del 2022 per il Ricambio generazionale. La firma dei contratti è avvenuta questa mattina presso l’assessorato della Funzione pubblica a Palermo.

Il presidente della Regione ha accolto i nuovi dipendenti, che inizieranno il servizio il 3 giugno, una volta completate le formalità contrattuali. Si è espresso anche un ringraziamento al dipartimento della Funzione pubblica per la celerità burocratica. Tra i presenti, l’assessore e il dirigente generale del dipartimento.

Lo scorrimento delle graduatorie, relative a 216 posti approvati tra agosto e ottobre 2022, è avvenuto per rispondere alla carenza di personale in diversi settori dell’amministrazione regionale. Dei 146 idonei convocati per la firma dei contratti, 106 hanno accettato l’incarico. Le figure professionali coinvolte includono 7 avvocati, 13 agronomi, 39 funzionari amministrativi, 8 informatici, 39 ingegneri e 7 lavoratori delle categorie protette.

Tuttavia, 40 persone non si sono presentate o hanno rinunciato alla firma. Un ulteriore scorrimento delle graduatorie è previsto dopo l’approvazione del conto consuntivo regionale per completare le restanti 110 immissioni in servizio.

