Risarcimento milionario a Messina per la morte di Edoardo

La conclusione di una lunga vicenda giudiziaria ha segnato il risarcimento di quasi un milione di euro per la morte di un neonato a Messina. Il piccolo Edoardo Bombara, deceduto due giorni dopo il parto al Policlinico di Messina nel dicembre 2005, ha dato il via a una serie di procedimenti legali che si sono protratti per quasi vent’anni.

Il caso, che coinvolgeva 16 persone tra medici e infermieri, ha visto una dottoressa essere condannata a risarcire la famiglia Bombara. Il neonato era morto mentre il suo gemellino, Cristiano, lottava per la vita, entrambi vittime delle complicazioni emerse dopo un parto cesareo. Il padre, Giovanni Bombara, aveva segnalato carenze strutturali, inclusa la temperatura e il riscaldamento inadeguati nelle culle.

Dopo anni di processi penali con esiti vari, il verdetto finale è giunto dalla seconda sezione civile della corte d’appello di Messina. Presieduta dal giudice Sebastiano Neri e composta dai colleghi Antonino Zappalà e Maria Grazia Lau, la corte ha stabilito che uno dei medici coinvolti dovrà risarcire i genitori di Edoardo con importi che sfiorano complessivamente il milione di euro.

