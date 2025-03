Messina celebra la Giornata Meteorologica con eventi scientifici

In occasione della Giornata Meteorologica Mondiale 2025, l’Università degli Studi di Messina ha promosso una settimana di iniziative congiunte con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e la Stazione Zoologica Anton Dohrn, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico, in particolare i giovani, sugli effetti dei cambiamenti climatici. Gli eventi si sono svolti presso il Museo del Mare di Milazzo, l’Istituto Leonardo da Vinci, l’Istituto Ettore Majorana e l’Istituto Verona Trento di Messina, sotto il coordinamento del professor Salvatore Magazù, decano di Fisica di Unime.

Magazù ha sottolineato “l’importanza dell’educazione e della sensibilizzazione sulle questioni climatiche”, richiamando l’attenzione sulla necessità di scelte politiche basate su evidenze scientifiche e invocando “una collaborazione globale e un approccio integrato” per affrontare le sfide ambientali. Le attività si sono inserite nel progetto “PRIN 2022 Pnrr South Risk from data collection to monitoring interventions and risk prevention. A southern history”, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Le giornate hanno proposto una prospettiva interdisciplinare, illustrando l’evoluzione storica delle tecniche di osservazione e il ruolo delle istituzioni scientifiche nello studio degli eventi naturali estremi e del loro impatto sulle attività umane. Tra i relatori figuravano, oltre a Magazù, la professoressa Maria Teresa Caccamo, i ricercatori dell’INGV Alessandro Gattuso, Agostino Semprebello e Antonino Torre, e Davide Ciraolo della Stazione Zoologica Anton Dohrn.

Interventi significativi sono stati quelli di Carmelo Isgrò, direttore del Museo del Mare, di Stefania Scolaro, dirigente dell’Istituto Leonardo da Vinci, e del giornalista Gianluca Rossellini, che ha raccontato l’evento di Giampilieri. Ha partecipato anche il professor Massimo Chillemi. L’evento ha registrato un’ampia partecipazione da parte di studenti, docenti, cittadini e operatori del settore.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁