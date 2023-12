Elicottero dei Vigili del Fuoco salva mucca a Santa Domenica Vittoria

Un’importante operazione di soccorso è stata effettuata dal Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania, con l’elicottero “Drago 146”, nella località di Santa Domenica Vittoria. La richiesta di intervento è pervenuta dalla sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina.

Il motivo dell’intervento è stato il soccorso di una mucca in difficoltà. L’animale è stato abilmente imbracato utilizzando funi speciali e, con l’assistenza del veterinario presente sul luogo, è stato sedato per garantire un sollevamento sicuro tramite il gancio baricentrico.

Dopo un impeccabile intervento, la mucca è stata sollevata con successo ed è stata trasportata in una zona accessibile dal personale a terra. Una volta giunta in sicurezza, il bovino è stato sottoposto a un ulteriore controllo veterinario per accertare le sue condizioni di salute.

Infine, l’animale è stato riconsegnato ai suoi proprietari, garantendo un felice epilogo per questa delicata operazione di salvataggio. È da notare che nel corso dell’operazione, è stato coinvolto anche il personale dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Moio Alcantara, dimostrando ancora una volta l’importanza della collaborazione tra le squadre di soccorso.

© Riproduzione riservata.