Elezione Cuffaro, Pace: “Cercheremo di rilanciare il partito in tutta Italia”

L’elezione di Totò Cuffaro a segretario nazionale della Democrazia Cristiana ha suscitato grande entusiasmo tra i membri del partito, che ora guardano al futuro con rinnovata fiducia. Carmelo Pace, capogruppo della DC all’Ars, ha dichiarato di essere orgoglioso per la partecipazione al XX Congresso nazionale della DC e soprattutto per l’elezione di Cuffaro. Secondo Pace, Cuffaro è stato in grado di rifondare la Democrazia Cristiana in Sicilia e adesso cercherà di realizzare un altro sogno: rilanciare il partito a livello nazionale.

La speranza di Pace è che la DC possa radicarsi in tutta la nazione, diventando un partito aperto che garantisca diritti e giustizia per tutti, non solo in politica ma anche nella società. Il lavoro che attende il partito sarà lungo e faticoso, ma l’apporto di Cuffaro sarà fondamentale per la crescita e il radicamento della DC in Italia.

La Democrazia Cristiana è un partito che pone al centro dei suoi valori la difesa dei diritti e delle libertà dei cittadini, la giustizia sociale e la solidarietà. Nel corso della sua storia ha svolto un ruolo fondamentale nella vita politica del nostro Paese, contribuendo alla costruzione della democrazia e del welfare state.

Ora, grazie alla leadership di Cuffaro e all’impegno di tutti i membri del partito, la Democrazia Cristiana ha l’opportunità di rilanciarsi e di tornare a rappresentare un punto di riferimento per tutti coloro che credono nei suoi valori e nella sua missione.

© Riproduzione riservata.