Capo d’Orlando, trasferimento Poliambulatorio: vittoria del sindaco

Il Poliambulatorio di Capo d’Orlando, struttura distaccata dell’ASP di Messina, si trasferirà in una nuova sede per lavori di ristrutturazione e restyling. Attualmente situato in via Mancini, sarà spostato nel parcheggio 4 luglio 1299 (ex scalo merci), dove occuperà un nuovo edificio accanto all’ex magazzino merci.

Inoltre, per aumentare la capacità, verrà installato un prefabbricato nell’area adiacente, precedentemente utilizzato a San Gregorio per l’effettuazione dei tamponi durante l’emergenza COVID. Questo prefabbricato sarà letteralmente smontato e trasferito nella nuova posizione. In questa zona, quindi, le attività saranno operative per circa due anni, il tempo necessario affinché l’ASP di Messina completi il restyling del Poliambulatorio, del servizio di emergenza 118, della Guardia Medica e di alcuni ambulatori. Alcuni di questi servizi saranno collocati anche in appartamenti che il sindaco Franco Ingrillì si è impegnato a trovare.

Il sindaco è riuscito all’ultimo momento a evitare il trasferimento della Guardia Medica e del servizio 118 nei comuni limitrofi, il che sarebbe stato un duro colpo per il sistema sanitario della città. Da tempo, infatti, la comunità locale chiede un potenziamento dei servizi esistenti.

In prima linea in questa battaglia c’è stata la Lega Pensionati della CGIL, che ha organizzato numerose iniziative pubbliche nelle piazze di Capo d’Orlando e dei Nebrodi per sensibilizzare l’Assessorato regionale alla Sanità affinché dotasse tutte le autoambulanze di un medico a bordo.

L’ultima sfida, ancora in corso, riguarda la disponibilità del servizio di Guardia Medica durante i giorni festivi, che lo scorso anno ha registrato numerose carenze proprio a Capo d’Orlando.

© Riproduzione riservata.