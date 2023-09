Bimbo perde i sensi durante la festa a Trabia, a soccorrerlo i Carabinieri

Una festa che si trasforma in un dramma: a Trabia, durante i festeggiamenti del SS Crocefisso, una serena serata di gioia si è rapidamente trasformata in un incubo per una madre e il suo piccolo bambino. Il tranquillo divertimento alle giostre si è interrotto bruscamente quando un bambino di soli 5 anni ha perso i sensi e si è accasciato al suolo.

I Carabinieri della Compagnia di Termini Imerese, presenti in servizio di ordine pubblico per garantire la serenità dell’evento, hanno prontamente reagito al formarsi di una folla preoccupata. Accedendo con determinazione tra la folla, hanno immediatamente compreso la gravità della situazione.

Senza perdere tempo, i militari hanno stabilito il contatto con la centrale operativa e con il servizio di emergenza 118. Un Carabiniere, appositamente addestrato per situazioni di primo soccorso, ha iniziato immediatamente a prestare assistenza al bambino privo di sensi.

Per guadagnare tempo prezioso, i Carabinieri hanno collaborato con un cittadino presente sul posto per organizzare il trasporto del bambino e della madre presso l’Ospedale di Termini Imerese. Una gazzella dell’Arma, con le sirene spiegate, ha rapidamente aperto un varco nella trafficata serata del sabato, scortando la madre e il bambino all’ospedale.

Per fortuna, il piccolo è stato trasferito all’Ospedale dei Bambini di Palermo “Di Cristina – Fatebenefratelli,” dove i medici hanno confermato che non correva più alcun pericolo.

© Riproduzione riservata.