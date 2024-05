Il nuovo ospedale di Siracusa verrà finanziato con 347 milioni di euro

L’assessorato regionale della Salute ha confermato che la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa sarà interamente finanziata. Questa dichiarazione è stata rilasciata in risposta ai dubbi sollevati durante la recente seduta della Conferenza dei sindaci sulla sostenibilità economica del progetto. La nota ufficiale è stata inviata al commissario straordinario del nuovo ospedale e, per conoscenza, al presidente della Regione, al sindaco, al commissario straordinario dell’Asp aretusea e al rup dell’opera.

Il 13 maggio, un incontro operativo ha visto la partecipazione dell’assessore regionale alla Salute, del dirigente generale del dipartimento Pianificazione strategica, del commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo ospedale, del commissario straordinario dell’Asp e del rup. In questa occasione, la Regione ha confermato che l’Asp contribuirà con circa 47 milioni di euro, coprendo così l’intero importo del progetto che supera i 347 milioni di euro.

Come precedentemente annunciato dal presidente della Regione a Siracusa nel febbraio scorso, il finanziamento dell’opera sarà così distribuito: 200 milioni di euro derivanti dall’Accordo di programma firmato con lo Stato nel 2020 e finanziato con fondi ex art. 20 legge 67/88; ulteriori 100 milioni di euro provenienti dai fondi ex art. 20 legge 67/88 recentemente approvati dalla giunta regionale; la parte restante sarà coperta dall’Asp, esclusi i ribassi d’asta e i servizi di supporto non assistenziali, per i quali sarà possibile utilizzare la finanza di progetto. Quest’ultima parte sarà rimborsata dall’assessorato della Salute, secondo l’intesa raggiunta durante l’incontro del 13 maggio.

