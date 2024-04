Asp Messina, ambulatori aperti dalle 8 alle 20 per ridurre le liste d’attesa

L’Asp Messina adotta nuove strategie per ridurre le liste d’attesa ospedaliere, con ambulatori operativi dalle 8 alle 20 sette giorni su sette, a partire dal prossimo mese. Il commissario Giuseppe Cuccì ha presentato i piani, sottolineando l’urgenza di migliorare i tempi di attesa per visite ed esami.

“La situazione messinese richiede interventi immediati”, ha affermato Cuccì. “Abbiamo identificato le aree critiche e ottenuto il sostegno finanziario regionale per implementare le nuove misure. Non possiamo più permetterci prolungate attese, specialmente per casi gravi”.

Le nuove disposizioni includono aperture prolungate degli ambulatori e l’implementazione di servizi aggiuntivi a partire da maggio. Si mira a raggiungere piena operatività entro l’estate, con una significativa riduzione delle liste d’attesa entro settembre.

L’accordo del luglio 2022 tra il governo regionale e gli ospedali privati, che prevedeva fondi aggiuntivi per ridurre le liste d’attesa, non ha prodotto i risultati attesi dopo due anni, come segnalato da varie fonti.

Il nuovo approccio dell’Asp Messina è un tentativo concreto di affrontare questa sfida persistente nel settore sanitario, con la speranza di migliorare l’accesso ai servizi per i pazienti della regione.

