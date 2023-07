Nuovo complesso operatorio e reparto di Chirurgia Vascolare al Policlinico

Un nuovo passo avanti per la Chirurgia Vascolare di Messina: tecnologia di punta e comfort per i pazienti.

È stato ufficialmente inaugurato oggi il nuovo complesso operatorio dell’Unità Operativa Complessa (UOC) di Chirurgia Vascolare presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) “G. Martino” di Messina. Situato al quinto piano del Padiglione E, questo progetto rappresenta un importante investimento sostenuto dall’Università di Messina, che mira a fornire alla città una struttura di alto livello tecnologico e assistenziale.

All’inaugurazione erano presenti il Rettore Prof. Salvatore Cuzzocrea, il Commissario Straordinario dell’AOU “G. Martino” Giampiero Bonaccorsi, il Direttore Amministrativo Elvira Amata e Monsignor Cesare Di Pietro, che ha benedetto i locali. La cerimonia è stata aperta da Giovanna Deani, una giovane studentessa dell’UniMe, che nel luglio 2022 ha subito un grave incidente ed è stata a lungo ricoverata presso il reparto di Chirurgia Vascolare.

Il Rettore ha sottolineato l’importanza di questo momento per l’Università, evidenziando il contributo offerto dalla struttura diretta dal Prof. Benedetto, che rappresenta un’area fondamentale per la ricerca. Ha inoltre ringraziato gli uffici e le professionisti che hanno lavorato instancabilmente per raggiungere questo risultato. Il Rettore ha espresso la sua gioia nel vedere che Giovanna ha accettato con entusiasmo l’invito a inaugurare il reparto in cui è stata paziente per molto tempo, affermando che gli studenti sono il motore che spinge l’università a fare sempre meglio per il loro presente e futuro.

La UOC di Chirurgia Vascolare, diretta dal Prof. Filippo Benedetto, è una delle realtà cliniche con una casistica chirurgica di maggiore complessità. Secondo il Prof. Benedetto, questa giornata rappresenta un momento importante non solo per i professionisti, ma anche per la città di Messina e per i pazienti. L’organizzazione è stata curata per garantire continuità nell’assistenza, e nei prossimi giorni i pazienti ancora ricoverati nel vecchio reparto del Padiglione H saranno trasferiti nel Padiglione E.

All’interno del nuovo complesso operatorio sono presenti tre sale operatorie, di cui una ibrida. Quest’ultima è dotata di un angiografo di ultima generazione con schermi digitali ad alta risoluzione, che consentono di visualizzare il campo operatorio con grande precisione, facilitando le procedure endovascolari. Le sale sono state decorate con serigrafie che raffigurano il territorio siciliano, per creare un’atmosfera gradevole.

La sala ibrida è anche attrezzata per la trasmissione in diretta di interventi, sia per fini di confronto e condivisione in ambito scientifico, sia per scopi didattici. I giovani chirurghi in formazione potranno beneficiare della visione live degli interventi eseguiti, arricchendo la loro formazione.

Il complesso operatorio è stato strutturato con percorsi ben definiti per operatori e pazienti. Sono presenti una sala di preparazione pre-intervento e una sala di risveglio, entrambe adiacenti all’area di rianimazione post-chirurgica, che dispone di quattro posti letto. I pazienti rimarranno sotto stretto monitoraggio durante la fase post-operatoria e successivamente saranno trasferiti nel reparto una volta superata la fase critica.

Questo progetto si integra perfettamente nel piano di caratterizzazione del Padiglione E come struttura dedicata all’emergenza. I lavori, del valore di circa 3,6 milioni di euro, sono stati coordinati dalla dott.ssa Simona Corvaja, Direttore dei Servizi Tecnici dell’Università di Messina, e dall’Ing. Franco Trifirò, Direttore dell’UOC Tecnico-Patrimoniale dell’AOU.

Gli alloggiamenti per i pazienti sono situati sullo stesso piano, con 20 posti letto per l’UOC di Chirurgia Vascolare e 12 posti letto per l’UOSD di Chirurgia Toracica. L’intero reparto è stato completamente ristrutturato con un finanziamento di oltre 580.000 euro, incluso l’IVA. L’obiettivo principale era quello di dotare ogni stanza di un bagno e di migliorare la funzionalità e l’accoglienza, offrendo un comfort simile a quello di un hotel.

