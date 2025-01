L’ITIS “E. Torricelli” di Sant’Agata e il Progetto Erasmus+ KA122

L’ITIS “E. Torricelli” di Sant’Agata di Militello ha realizzato il progetto Erasmus+ KA122 “Learning for… Giving and Receiving”, sviluppato tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2024. Guidato dalla Dirigente Scolastica Tamara Micale e coordinato dalla professoressa Gilberta Dolcetta, referente Erasmus, il progetto ha coinvolto 18 membri del personale scolastico, tra cui la Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi.

Obiettivi e Struttura del Progetto

L’iniziativa si è concentrata sul miglioramento delle competenze professionali del personale scolastico, grazie al confronto con metodologie innovative a livello europeo. Il percorso formativo ha previsto una fase preparatoria, corsi all’estero e la diffusione dei risultati.

Formazione in Quattro Capitali Europee

Le attività di mobilità internazionale hanno rappresentato il nucleo del progetto, con corsi organizzati in quattro città europee. A Helsinki l’attenzione si è focalizzata sull’inclusione scolastica e sulla valorizzazione della diversità. A Berlino sono state approfondite le discipline STEAM, con particolare riguardo all’interdisciplinarità e al pensiero critico. Valencia ha ospitato i partecipanti per corsi dedicati all’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica. A Lisbona, invece, si è studiata la metodologia CLIL, che combina i contenuti curriculari con lo sviluppo di competenze linguistiche.

Diffusione e Impatti del Progetto

Le competenze acquisite sono state condivise con il corpo docente dell’istituto attraverso attività di disseminazione. Le metodologie innovative apprese sono state integrate nella didattica quotidiana, contribuendo a rendere la scuola più inclusiva, moderna e orientata al contesto europeo.

Evento Finale e Reti Educative

Il progetto si è concluso con un convegno finale, che ha visto la partecipazione di docenti delle scuole del territorio e di rappresentanti delle amministrazioni locali. Questo momento ha consolidato una rete educativa internazionale e promosso il trasferimento delle conoscenze acquisite.

