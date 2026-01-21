Corsaro (Anci Sicilia): Emergenza Nazionale per la costa siciliana

Il passaggio del ciclone Harry ha provocato danni estesi lungo la fascia costiera della Sicilia orientale, colpendo in particolare i territori del Catanese e del Messinese. A intervenire è il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, componente del Consiglio nazionale dell’Anci e del direttivo regionale dell’associazione, che ha richiamato l’attenzione sulla gravità della situazione. «La tempesta Harry ha inferto un colpo durissimo a interi territori», ha dichiarato, esprimendo solidarietà ai sindaci, alle famiglie e alle imprese dei Comuni interessati.

Secondo Corsaro, l’evento ha assunto le caratteristiche di una calamità di rilievo nazionale. I danni si estendono per chilometri lungo i lungomari, da Catania alla riviera di Taormina, includendo località come Aci Trezza, Riposto e Mascali. Le mareggiate hanno compromesso strade, abitazioni private, scuole ed edifici pubblici, mentre il cedimento di un tratto della linea ferroviaria Catania-Messina ha determinato l’interruzione dei collegamenti e il blocco della circolazione dei treni.

Particolarmente colpito anche il tessuto economico delle aree costiere, con numerose attività commerciali e ristoranti danneggiati dall’azione del mare. «I danni rischiano di superare i cento milioni di euro», ha affermato Corsaro, sottolineando come l’emergenza non abbia finora trovato adeguata attenzione nel dibattito nazionale e nell’informazione oltre lo Stretto.

L’esponente dell’Anci ha quindi sollecitato interventi concreti da parte dei governi nazionale e regionale. «Servono risposte e soprattutto certezze sulle risorse», ha spiegato, indicando la necessità di fondi per il ripristino delle infrastrutture e per garantire ristori a famiglie e imprese colpite. In questo contesto, l’Anci ha avviato un censimento dettagliato dei danni e delle esigenze dei Comuni interessati, con l’obiettivo di presentare dati puntuali alla Regione in vista della prossima Manovra finanziaria dell’Assemblea regionale siciliana.

