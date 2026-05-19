MCL Messina promuove evento per il 34° anniversario di Capaci

In occasione del trentaquattresimo anniversario della Strage di Capaci, giovedì 21 maggio si svolgerà a Messina una nuova edizione di “Per lo Sviluppo contro le Mafie”, iniziativa promossa dal Movimento Cristiano Lavoratori di Messina insieme alla Fondazione Èbbene, nell’ambito del programma nazionale “Capaci di Crescere 2026”.

L’appuntamento è previsto alle 10.30 presso la Scalinata Rosa Donato di via XXIV Maggio, luogo che negli anni è diventato simbolo cittadino delle iniziative dedicate alla memoria e all’impegno civile.

Al centro della manifestazione vi saranno gli studenti degli Istituti Comprensivi “Boer Verona Trento” e “San Domenico Savio”, coinvolti nel progetto “Le parole della legalità”. Attraverso riflessioni, elaborati e contributi creativi, i ragazzi affronteranno il tema della legalità nel rapporto con la comunità e nella vita quotidiana.

L’iniziativa si concentrerà sul valore delle parole come strumenti di consapevolezza e responsabilità, in contrapposizione a silenzio, paura e sopraffazione, elementi ritenuti terreno favorevole per la diffusione delle mafie. L’obiettivo è promuovere relazioni fondate sul rispetto delle persone e dei luoghi, oltre che sul rifiuto dell’illegalità.

Alla mattinata prenderanno parte anche rappresentanti delle istituzioni impegnati nelle attività di promozione della legalità democratica.

“Le parole che scegliamo ogni giorno costruiscono il modo in cui guardiamo gli altri e il mondo che vogliamo abitare”, ha dichiarato il presidente provinciale MCL, Gaetano Lamberto. “Educare i giovani alle parole significa educarli alla responsabilità e al rispetto”.

L’iniziativa rientra nel cartellone nazionale promosso dalla Fondazione Èbbene con il patrocinio della Fondazione Falcone, che raccoglie in tutta Italia eventi dedicati ai giovani, alla memoria della Strage di Capaci e al contrasto delle mafie.

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