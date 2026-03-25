Cyber attacco all’ospedale Papardo, sistemi bloccati e disagi

Un accesso informatico non autorizzato ha interessato nella notte i sistemi dell’azienda ospedaliera Papardo, provocando disservizi diffusi nella mattinata successiva. Il malfunzionamento ha coinvolto sia le postazioni interne dell’ospedale sia il sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, noto come Sovracup, utilizzato anche da strutture esterne.

Al momento dell’avvio delle attività, personale amministrativo e sanitario si è trovato impossibilitato ad accedere alle piattaforme operative. I sistemi risultavano bloccati, impedendo temporaneamente l’inserimento e la consultazione dei dati. La criticità ha richiesto un’immediata attivazione delle procedure di emergenza da parte della direzione aziendale, guidata da Catena Di Blasi, con una serie di comunicazioni ufficiali inviate tramite posta elettronica certificata.

È stato avviato un protocollo di sicurezza con il coinvolgimento di un responsabile della cyber security. I dati, precedentemente sottoposti a backup, sono stati trasferiti su infrastrutture cloud, consentendo il progressivo ripristino delle funzionalità. L’episodio ha reso necessario anche l’avvio di verifiche tecniche per accertare eventuali violazioni e la natura dell’intrusione.

La direzione sta valutando la presentazione di una denuncia e la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, considerata la natura sensibile delle informazioni trattate. “Nessun dato dovrebbe essere stato sottratto – ha dichiarato la manager Catena Di Blasi – abbiamo predisposto sistemi di protezione che limitano i danni. La situazione è in fase di risoluzione”.

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