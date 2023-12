Policlinico Messina: sigle sindacali in agitazione per la carenza personale

Sei sigle sindacali, tra cui Uil-Fpl, FP Cgil, Fials, Nursind, Nursing Up e USB, hanno confermato all’unanimità il persistere dello stato di agitazione presso l’A.O.U. Policlinico G. Martino di Messina. La decisione è stata presa in seguito a un incontro presso la Prefettura di Messina, durante il quale sono state discusse le criticità all’interno dell’azienda ospedaliera, in particolare la carenza di personale in diversi profili professionali.

L’incontro, presieduto dal Vice Capo di Gabinetto, dott. Gambadauro, delegato di S.E. Cosima Di Stani, il Prefetto di Messina, il Commissario Straordinario dott. Gianpiero Bonaccorsi e il Direttore Amministrativo Avv. Dott.ssa Elvira Amata, non ha portato a una soluzione definitiva delle questioni sollevate dai sindacati.

Le organizzazioni sindacali hanno evidenziato la gravità della situazione all’interno dell’azienda sanitaria, che rischia ulteriori complicazioni se i contratti in scadenza al 30 novembre 2023, relativi a 48 Infermieri e 13 OSS, non verranno prorogati. Anche il personale dirigenziale è coinvolto, e ciò potrebbe comportare la compromissione dei LEA e la perdita di posti di lavoro.

Il Commissario straordinario ha preso atto delle preoccupazioni sindacali e ha annunciato la proroga di tutti i contratti al 31 dicembre 2023, con l’obiettivo di garantire i LEA per alcuni mesi in più. Ciò consentirà anche ulteriori proroghe nel 2024 e il completamento delle procedure di stabilizzazione in sospeso.

Il dott. Gambadauro si è impegnato a informare con la massima urgenza S.E. il Prefetto, che avvierà il confronto con l’Assessorato competente. Tuttavia, le organizzazioni sindacali hanno ribadito la conferma del persistente stato di agitazione e hanno annunciato possibili azioni sindacali eclatanti nel caso in cui entro il 9 dicembre 2023 non siano pervenute notizie favorevoli sull’aumento del tetto di spesa del Policlinico.

