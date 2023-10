Celebrazione eucaristica di inizio anno scolastico 2023/2024 a Piraino

Venerdì 20 ottobre 2023, alle ore 9:00, nella chiesa parrocchiale “Maria SS di Lourdes” a Gliaca di Piraino, ha avuto luogo un significativo evento: la Celebrazione Eucaristica che ha segnato l’inaugurazione dell’anno scolastico 2023/2024 per la Scuola primaria e secondaria del Plesso di Gliaca dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea. L’istituzione è diretta dal Prof. Leon Zingales.

La Santa Messa, officiata dal parroco Don Antonio Mancuso, è stata un momento di profonda spiritualità e riflessione, riunendo alunni, docenti, famiglie e autorità locali. L’obiettivo principale di questa cerimonia è stato quello di affidare il nuovo anno scolastico “nelle mani del Signore e della Vergine Maria”.

Durante la celebrazione, gli alunni hanno attivamente partecipato, contribuendo a rendere l’evento ancor più significativo. La chiesa parrocchiale “Maria SS di Lourdes” è diventata il luogo ideale per la preghiera, la contemplazione e la gioia, mentre si dava inizio a un nuovo anno di apprendimento e crescita.

Quest’anno scolastico sarà caratterizzato dai valori fondamentali di integrazione, collaborazione, solidarietà e pace. Un momento così particolare richiede un impegno comune per costruire un ambiente educativo positivo, in cui tutti gli studenti possano raggiungere il loro pieno potenziale.

In particolare, durante l’offertorio, gli alunni hanno presentato cartelloni tematici sulla pace, sottolineando l’importanza di questo valore nella nostra società contemporanea. La mattinata si è conclusa con un senso di gioia e soddisfazione, con la consapevolezza che crescere in unione e fratellanza è fondamentale per diventare costruttori di pace.

Inoltre, Martedì 24 ottobre 2023, alle ore 9:30, presso la chiesa parrocchiale del Rosario di Piraino, si è tenuta un’altra significativa Santa Messa. Questa volta è stata officiata dall’Arciprete Don Carlo Musarra e ha visto la partecipazione del Dirigente Scolastico e dell’Assessore Maria Miragliotta. Durante la cerimonia, è emersa con forza la parola “Pace”, con una preghiera speciale dedicata ai bambini vittime delle guerre, che purtroppo ancora oggi gettano ombre di oscurità e tristezza sul nostro mondo.

© Riproduzione riservata.