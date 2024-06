Violenza Scolastica, Bucalo: “Ridare autorevolezza ai docenti aggrediti”

Recenti episodi di violenza ai danni di docenti a Milazzo e Palermo hanno messo in luce un problema crescente nelle scuole italiane. La senatrice Ella Bucalo di Fratelli d’Italia, membro della commissione cultura del Senato e vice responsabile del Dipartimento Istruzione del partito, ha espresso la necessità di ripristinare l’autorevolezza degli insegnanti e di responsabilizzare gli studenti riguardo le conseguenze delle proprie azioni.

Secondo la senatrice Bucalo, “I fatti accaduti a Milazzo e Palermo dove due docenti sono stati fisicamente aggrediti accende prepotentemente i fari sul perpetrarsi sempre più frequente di episodi di violenza ai danni del personale scolastico. Casi, purtroppo non isolati che vanno espandendosi a macchia d’olio e davanti ai quali è necessario intervenire subito, in primis restituendo autorevolezza alla figura dei docenti, spesso delegittimatati e intimoriti. Bisogna poi che i ragazzi riflettano sulle conseguenze delle proprie azioni.”

Un passo fondamentale in questa direzione è rappresentato dalla riforma del voto in condotta, attualmente in fase di approvazione definitiva alla Camera. La riforma punta a dare maggiore peso al comportamento degli studenti nella valutazione complessiva, rendendo obbligatorie le attività di solidarietà sociale per coloro che compiono atti illeciti.

Ella Bucalo ha sottolineato l’importanza di un intervento non solo culturale rivolto agli studenti, ma anche alle famiglie, con l’obiettivo di ricostruire quell’alleanza educativa fondamentale per ogni progetto formativo. “L’impunità non giova né ai ragazzi, né alle famiglie e né alle istituzioni scolastiche”, ha dichiarato la senatrice, ribadendo l’urgenza di misure concrete per arginare la crescente violenza nelle scuole e ripristinare il rispetto per il personale docente.

