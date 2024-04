Cus Catania: Mazzone rieletto presidente per il prossimo triennio

Luigi Mazzone è stato confermato presidente del Centro universitario sportivo dell’Università di Catania (Cus Catania) per il triennio 2024/2026, durante l’Assemblea generale ordinaria dei soci. Professore presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e direttore della U.O.S.D. di Neuropsichiatria infantile del Policlinico Tor Vergata, Mazzone ha guidato il Cus con successo sin dal novembre 2019. La sua rielezione è stata accompagnata dalle elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, che accompagneranno Mazzone nel suo mandato.

Il lavoro sotto la guida di Mazzone è stato caratterizzato da una gestione virtuosa ed efficiente dell’ente universitario, con un particolare focus sulla comunicazione e sulla programmazione delle attività agonistiche. Questo approccio ha portato a un significativo aumento del numero dei tesserati, sia tra gli studenti universitari che tra gli iscritti ai Corsi Avviamento Sportivo (CAS), triplicati negli ultimi tre anni. Anche durante la pandemia, il Cus è stato in grado di mantenere i servizi, dimostrando un’organizzazione impeccabile.

Mazzone ha sottolineato l’importanza delle partnership commerciali e dei progetti di restyling degli impianti sportivi, tra cui il PalaArcidiacono e la sala pesi e cardio fitness. Inoltre, ha evidenziato i successi sportivi delle sezioni agonistiche del Cus Catania a livello nazionale e internazionale, riconoscendo il ruolo fondamentale dei tecnici e dei dirigenti nell’allenamento e nella formazione delle nuove generazioni di atleti.

Le iniziative etiche e sociali, come il progetto “Sport Ability in Disability” e la partnership con l’ASP 3 di Catania per il “Rugby integrato”, hanno confermato l’impegno del Cus nell’inclusione e nell’ospitalità.

Nel nuovo Consiglio direttivo, Lorenzo D’Arrigo è stato nominato vicepresidente vicario, Alberto Cigalini vicepresidente e Eugenio Cuccia segretario tesoriere.

La rielezione di Mazzone riflette il riconoscimento del suo lavoro e della sua visione aziendale. Il Cus Catania continua a essere un punto di riferimento nel panorama sportivo nazionale, con una forte sinergia con l’Università di Catania.

