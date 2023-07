Domenica all’insegna del bel tempo, con qualche eccezione

Tempo stabile e assolato in tutta la Regione domenica, con cieli nuvolosi al mattino sul litorale tirrenico e deboli piogge. Rasserenamenti nel pomeriggio e cieli poco nuvolosi. Litorale ionico sereno o poco nuvoloso, con alcuni addensamenti serali.

Tempo stabile e soleggiato caratterizzerà la giornata di domenica in tutta la Regione. I cieli sul litorale tirrenico saranno molto nuvolosi al mattino, accompagnati da deboli piogge. Tuttavia, nel corso del pomeriggio, si assisterà a rasserenamenti e i cieli diventeranno poco nuvolosi. Sul litorale ionico, invece, si prevedono cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, con la possibilità di qualche addensamento serale. Anche sul litorale meridionale il tempo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Sull’Appennino, invece, i cieli saranno molto nuvolosi o coperti, accompagnati da deboli piogge.

Tuttavia, queste precipitazioni si attenueranno dalla sera, lasciando spazio a schiarite. Nelle zone interne della Regione, ci saranno nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, ma si osserverà una tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. I venti saranno moderati provenienti dai quadranti nord-occidentali, mentre la temperatura si manterrà intorno ai 4450 metri di quota zero. Il mare sarà molto mosso nel Basso Tirreno, mosso nel Canale e da mosso a molto mosso nel Mare di Sicilia.

Secondo le previsioni del Sud Ovest, nonostante il passaggio instabile nel fine settimana, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo. Tuttavia, si segnalano ancora alcuni spunti di instabilità. Durante la giornata di domenica 2 luglio, il Messinese tirrenico e il Palermitano saranno interessati da brevi rovesci. È prevista anche una modesta instabilità sui rilievi calabri, in alta Irpinia e in alto Sannio. Nonostante ciò, il clima rimarrà caldo ma senza eccessi, con le temperature massime che subiranno una leggera flessione a partire da domenica, grazie ai venti in rinforzo di Maestrale. Saranno necessari ulteriori aggiornamenti per monitorare l’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

Gli esperti suggeriscono di prestare attenzione alle previsioni in quanto potrebbero verificarsi cambiamenti repentini. È consigliabile tenere a portata di mano l’ombrello e adottare le precauzioni necessarie per affrontare le eventuali precipitazioni.

