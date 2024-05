Carabinieri salvano coppia danese bloccata nel maltempo a Castronovo

Nella provincia siciliana di Castronovo, un intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha salvato due turisti danesi, bloccati a causa delle avverse condizioni meteorologiche. I Carabinieri della Compagnia di Lercara Friddi sono stati protagonisti di un’operazione di soccorso che ha permesso ai coniugi nordici di superare una situazione di difficoltà durante la loro visita turistica nell’isola.

Secondo quanto riportato, i turisti danesi si erano trovati in difficoltà mentre cercavano di raggiungere una struttura ricettiva locale. Affidandosi alle indicazioni di un’applicazione di navigazione, si erano ritrovati intrappolati in una strada di campagna non asfaltata, resa impraticabile dalle avverse condizioni meteorologiche. I militari, una volta contattati, hanno impiegato diverse ore per localizzare la coppia, sfruttando la conoscenza del territorio e i riferimenti forniti dai turisti.

L’intervento dei Carabinieri non si è limitato alla semplice localizzazione dei turisti, ma ha coinvolto anche la Protezione Civile e la Polizia Locale di Castronovo di Sicilia. Le operazioni di soccorso sono state complicate dalla pioggia e dal fango, ma grazie alla tempestività e alla professionalità delle forze dell’ordine, i due turisti sono stati condotti in sicurezza presso l’hotel dove avrebbero trascorso la notte.

